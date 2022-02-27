كيف تعرف أنك لا تنام جيدا وماذا يحدث لجسدك؟

2022/02/27 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يحتاج الجسم إلى قسط محدد من النوم كل يوم حتى يكون قادرا على أداء وظائفه الحيوية بالكفاءة المطلوبة.وترتبط فترة النوم التي يحصل عليها الجسم وتوقيته بالحالة الصحية لجسم الإنسان، فإذا كنت تحصل على القسط الكافي من النوم، فإن ذلك يؤثر على صحتك إيجابيا والعكس عندما لا تحصل على نوم كاف خاصة أثناء […]

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