الامم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين تجاوز 368 ألفا وسيرتفع

2022/02/27 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،اليوم الأحد، أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا من الغزو الروسي الخميس.

وقالت المفوضية في تغريدة “بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه”، مضيفا أن العدد الجديد مبني على “بيانات قدّمتها السلطات الوطنية”.

المصدر: AFP

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