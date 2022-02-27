صالح يُعزي العراقيين بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 14:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس الجمهورية، المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الاحد، التعزية الى الشعب والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).وقال صالح، في بيان “أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)”.وأضاف ان “المناسبة عظيمة لاستلهام المُثل العليا التي ضحى من أجلها […]

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