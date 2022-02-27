عن الحرب في أوكرانيا - الطاهر المعز

2022/02/27 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز حرب أوكرانيا، من منظار اقتصادي قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، كان الاقتصاد الأوكراني يمثّل المنطقة الصناعية الأكثر ازدهارًا في الاتحاد، ومنذ تفكك الاتحاد السوفياتي وخاصة منذ سنة 2014، أصبح الوضع الاقتصادي في أوكرانيا كارثيًا، لتُصبح البلاد، في أقل من ثلاثين عامًا، واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، وأصبح متوسط الدخل الفردي السّنوي، سنة 2020، أقل من الدخل الفردي للعام 1990، وفقًا للبنك العالمي ......





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