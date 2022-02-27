كاليجولا ومطاردة القمر - سعود سالم

2022/02/27 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١٢٤ - كاليجولا ومطاردة القمرالإنسان غريب عن ذاته، ألقي به في هذه الصحراء من الكينونة الباردة، بالصدفة وبدون هدف محدد، ومن غير إرادته.



وهو مضطر ومحكوم عليه أن ينجاوز ذاته وكينونته المزرية، ويتجاوز وجوده المادي إلى حريته.



وحريته ليست شيئا آخر، ولا تتحقق سوى في هذا التجاوز المستمر الأبدي.



غير أنه كما سبق القول هو ممزق بين هذه الحرية وبين كينونته المادية الت ......





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