نائب: خطوط الحوار مفتوحة واتحاد البيت الشيعي بات قريباً

2022/02/27 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاحد، أن جميع خطوط الحوار مفتوحة داخل البيت الشيعي واتحاد الإطار والتيار بقوة واحدة بات قريباً.وقال السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هناك جهود كبيرة من قبل قيادات الإطار التنسيقي والتيار الصدري تسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين”مشيراً إلى أن “الكل بات يعلم أن في […]

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