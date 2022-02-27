الشرطة تعلن فتح تحقيق في قضية جثة طفل البصرة

2022/02/27 | 14:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر التوضيح بعد تداول صور ومعلومات حول الحادثة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الأحد، فتح تحقيق في حادثة العثور على جثة طفل حديث الولادة في المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة، أنّ "خبر وجود طفل مقتول تم استئصال إحدى كليتيه قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونود أن نوضح أن الطفل وجد ميتًا وبعد التواصل مع أحد الأطباء الاختصاص أوضح بعدم الاستفادة من الكلية لأي إنسان إلاّ بعد إكمال سن الثامنة عشر، وأنّ الجرح الموجود في بطن الطفل يحتمل أنّ يكون لخروج الفضلات".

وأضاف البيان، أنّ "جثة الطفل أرسلت إلى الطب العدلي وتم فتح تحقيق جنائي للتوصل إلى هوية الطفل ومعرفة ملابسات الحادث".

وسبق أن تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر جثة طفل عثر عليها في إحدى مناطق محافظة البصرة.

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