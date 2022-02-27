تجهيز مواطني ثلاث محافظات بالرز العنبر العراقي

2022/02/27 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث " مدير عام دائرة الرقابة التجارية

والمالية في وزارة التجارة محمد حنون،

مع محافظ النجف الدكتور ماجد الوائلي

عدد من الملفات ابرزها تجهيز السلة

الغذائية والخزين الاستراتيجي

والاستعدادات للموسم التسو

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