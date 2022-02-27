2022/02/27 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ليدز يونايتد ،اليوم الأحد، عن إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي أعاده الموسم الماضي الى الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003-2004، وذلك بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة برباعية نظيفة السبت أمام توتنهام.

وقال ليدز في بيان “يُمكن لليدز يونايتد التأكيد اليوم بأن النادي انفصل عن المدرب مارسيلو بييلسا، وكان المدرب البالغ 66 عاماً مسؤولاً عن الفريق لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام بعدما استلم المهمة في حزيران/يونيو 2018”.

وقال الرئيس الإيطالي لليدز أندريا رادريتساني إنه “كان أصعب قرار اضطررت الى اتخاذه خلال فترة ولايتي في ليدز يونايتد، نظراً الى كل النجاح الذي حققه مارسيلو في النادي”.

وأفاد ليدز بأن “الخطط جارية لتكريم مارسيلو”، كاشفاً بأنه “سنصدر إعلاناً بشأن التعيين الجديد (خليفة بييلسا) غداً (الإثنين)”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليدز يعلن إقالة مدربه الأرجنتيني بيلسا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليدز يعلن إقالة مدربه الأرجنتيني بيلسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).