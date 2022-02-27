بعد السويد وبولندا.. التشيك ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

2022/02/27 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، رفضه مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، على خلفية العملية العسكرية االروسية لحماية دونباس.وانضم بذلك الاتحاد التشيكي إلى نظيريه السويدي والبولندي، اللذين اتخذا القرار ذاته مساء أمس السبت.وقال الاتحاد التشيكي في بيان إن “المنتخب التشيكي لن يلعب مهما كان […]

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التشيك ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم أولاً على الايام نيوز.

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