ما الذي يدور في عقل بوتن  وأين ستكون ضربته المُقبلة؟ وهل هرب الرئيس الأوكراني  على غِرار هادي اليمن وأشرف غني أفغانستان؟

2022/02/27 | 14:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان ..اختَفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الأنظار في العاصمة كييف، وسط تقارير إخباريّة بمُغادرته إلى مدينة لفيف قُرب الحُدود البولنديّة سعيًا للسّلامة، ومُطالبًا جيشه في الوقت نفسه بالصّمود، وعدم الاستِسلام، وإذا صحّت هذه التقارير فإنّها تُذكّرنا بهُروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من كابول مُحَمَّلًا بحقائب منفوخة بملايين الدّولارات ومُتَوجِّهًا […]

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