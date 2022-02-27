أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض بسوق النفط في 2022

2022/02/27 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال تقرير للجنة الفنية التابعة لمجموعة أوبك بلس، اليوم الأحد، إن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.وتظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك بلس أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت […]

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