العراق خامسا.. أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة 10 دول عربية

2022/02/27 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المجلس العالمي للذهب، أن أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة عدد من الدول العربية بينها العراق.

وقال المجلس في تقرير له، إن البنوك المركزية لعشر دول عربية تمتلك أكثر من 2.180 طن من الذهب، مبينا أن هذه الدول مجتمعة أقل بكثير مما تمتلكه أمريكا وحدها من حيازة الذهب التي تبلغ 8.133 أطنان.

وأضاف التقرير أن السعودية جاءت في مقدمة الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب حيث بلغت حيازتها من الذهب 323.1 طنا، تليها لبنان 286.8 طنا، تليها الجزائر 173.6 طنا، تليها ليبيا 116.6 طنا، ومن ثم جاء العراق خامسا باحتياطيات تبلغ 96.4 طنا.

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة وعميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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