2022/02/27 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة وصلت إلى منزل الفتاة، وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتحار فتاة شنقا في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتحار فتاة شنقا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).