2022/02/27 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، الأحد، "تعليق" الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتن ومنصبه سفيرا للاتحاد، ردا على غزو أوكرانيا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان "نظرا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتن كرئيس فخري وسفير للاتحاد".

وبوتن لاعب جودو متمرّس غالبا ما يُظهر الجانب الرياضي من شخصيته ويروّج لنمط حياة صحي.

وتتناقض صورته بشكل ملحوظ مع صورة سلفه بوريس يلتسين، الذي جابت مغامراته الكحولية العالم في تسعينيات القرن الماضي.

واستمرت معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من الهجوم الذي شنه فلاديمير بوتن في أوكرانيا في سياق اتّسم بزيادة الضغط الغربي على موسكو من خلال استبعاد البنوك الروسية من منصة سويفت وتوقع تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.

وتسببت الأزمة الأوكرانية الروسية بتداعيات كثيرة على عالم الرياضة الاحترافية.

"فرانس برس"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول خسارة شخصية لبوتن جراء غزو أوكرانيا.. فقد لقبه المفضل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول خسارة شخصية لبوتن جراء غزو أوكرانيا.. فقد لقبه المفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).