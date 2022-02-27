الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين تجاوز 368 ألفا 

2022/02/27 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا جراء الغزو الروسي على البلاد، الخميس.

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