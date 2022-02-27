الركابي: رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته بالعفو الخاص لتجار المخدرات

2022/02/27 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق النائب السابق كاطع الركابي، الاحد، على قرار رئيس الجمهورية برهم صالح وإعطاء عفو خاص لتاجر المخدرات وابن محافظ النجف السابق لؤي الياسري.وقال الركابي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، “لا يوجد لدى رئيس الجمهورية صلاحيات من شانها أن يصدر عفوا خاصا لتجار المخدرات وعلى شخص محكوم عليه من قبل القضاء”، مشيراً إلى أن […]

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