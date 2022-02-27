وثيقة .. نائب يوجه سؤالاً للكاظمي حول اصدار عفو عن

2022/02/27 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه عضو مجلس النواب هادي السلامي،

اليوم الأحد، سؤالاً إلى رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي حول اصدار عفو

خاص عن نجل محافظ النجف السابق بعد

إدانته بالمتاجرة بالمخدرات.

وطالب السلامي الكاظمي بتوضيح الس

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