في علاقة الدولة بالمجتمع المدني - امال قرامي

2022/02/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي هل يعتبر عرض مشروع إعادة النظر في شروط عمل الجمعيات وتأكيد الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على «ضرورة مراقبة تمويل الجمعيات»من قبيل «الصدفة»؟، وما السبب وراء اهتمام الرئيس بـ«مراقبة تمويل الجمعيات» والحال أنّ الآلية موجودة وغير معمول بها؟يدفعنا الأمر إلى التساؤل حول طبيعة العلاقة بين «الدولة» و«المجتمع المدني»: هل هي علاقة مبنية على احترام مبدإ التشاركية والتعاون أم ال ......





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