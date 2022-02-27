القمر الأب أو الضلع الأكبر في الثالوث - سيد القمني

2022/02/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الأسطورة والتراث(١-;-) التأسيستأسيس (١-;-)في صباه، وهو يصبو إلى الفهم والتفسير، اتجه العقل البشري نحو ظواهر الطبيعة النافعة، والغضوب الباطشة، واللينة السلسة، والمزجرة المدمرة، يرجو بينه وبينها تواصلًا، يبغي به نفعًا، وتوقيًا لعصف العاصف منها وزلزلته، فسجد لها عابدًا، وتقرب منها بما رآه أهلًا لها، متزلفًا، راغبًا للخير، ودافعًا للشر … فكان أن تصور الكون كله مليئًا بالحياة.



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