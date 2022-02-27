2022/02/27 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا.وشددت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة […]

ظهرت المقالة مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).