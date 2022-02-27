“غوغل” و”يوتيوب” تفرضان قيودا على “سبوتنيك” وRT في أوكرانيا

2022/02/27 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد بأن موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل” الأمريكية، حجب قناة “سبوتنيك” الناطقة بالروسية في أوكرانيا.وقالت الوكالة عبر “تلغرام”: “حجب موقع يوتيوب قناة سبوتنيك الروسية على أراضي أوكرانيا.ويبدو أنهم بحاجة إلى الأخبار الزائفة أكثر من غيرها”.من جهتها، حظرت شركة “غوغل” تنزيل تطبيق RT للهواتف الجوالة في أوكرانيا […]

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