المرور تصدر تنويهاً بشأن قطع الطرق

2022/02/27 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنويهاً بشأن قطع الطرق في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه " تم فتح جميع الطرق في بغداد باستثناء الطرق المؤدية من الاعظمية باتجاه الكاظمية وايضاً مدينة الكاظمية المقدسة مغلقة".

وأضافت ان "حركة خروج الزائرين أكثر من الزائرين الداخلين لمدينة الكاظمية".

وأوضحت المديرية في بيانها ان "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه شكره وتقديره الى مدراء مرور بغداد الكرخ والرصافة ومدراء المحافظات وكافة منسوبي مديرية المرور العامة ضباطاً ومراتب ممن شاركوا في انجاح خطة الزيارة الرجبية وكافة القوات الامنية التي شاركت بواجب الزيارة".

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