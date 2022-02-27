التجارة تعلن عن خطتها في زيادة مفردات البطاقة التموينية

2022/02/27 | 15:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوجه لضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ضمن مفردات التموينية لمنع ارتفاع الأسعار.

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