ذي قار تترقب الأسرار والعراق ينتظر الإيرادات.. خطوة تنقيبية في “أقدس مدن سومر” ستعزز السياحة

2022/02/27 | 15:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتطلع محافظة ذي قار نحو الشهرين المقبلين وما ستكشف عنه الاعمال التنقيبية في منطقة اريدو بعد وصول بعثة مشتركة ايطالية فرنسية للتنقيب في أقدم مدينة متحضرة في العالم بحسبما وصفتها مفتشية اثار ذي قار.

وقال مدير المفتشية عامر عبد الرازق، في توضيحات على حسابه في فيسبوك وتابعتها “يس عراق” إن “البعثة المشتركة وصلت اليوم الاحد إلى مدينة الناصرية وسينضم لها فريق تنقيب عراقي، لتكون البعثة مشتركة عراقية ايطالية فرنسية، وستباشر بالتنقيب في موقع اريدو التاريخي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة “.

وبين أن “البعثة ستعمل لشهرين متتاليين وهذا هو الموسم الثاني لها”، مؤكدا أن “عدد البعثات التنقيبية في المحافظة اصبح بعثتين، على ان تصل أربع بعثات اخرى مطلع الشهر المقبل”.

وتعتبر مدينة اريدو أقدم المدن المتحضرة عالميا (5000 قبل الميلاد)، كما انها المدينة المقدسة الأولى لدى السومريين القدماء، وتحوي على زقورة تعتبر من أقدم الزقورات على وجه الأرض، لكن لم يتم اكتشافها بالكامل.

وبين أنه سيبدأ العمل بمدينة أريدو صباح يوم غد بأقدم مدينة متحضرة بالعالم والذي يعود السكن بها الى أقدم من خمسة الاف عام قبل الميلاد وسيتم إزالة اللثام عن واحدة من أجمل وأروع وأقدم الزقورات في العالم، وهي زقورة أريدو ، والتي تعد “قدس الأقداس لسومر والمدينة المقدسة الأولى”.

ووصف عبد الرزاق هذه التحركات بأنه “سيبدأ عصر أقتصادي مهم جدا سيساهم بتشغيل الالاف من شباب الناصرية وسيخلق موردا أقتصاديا عظيما للوطن وللمحافظة”.

وتتطلع الاوساط الشعبية والاقتصادية الى ضرورة النهوض بالسياحة في العراق اسوة ببلدان العالم، لسد جزء من مصادر الايرادات للدولة بدلا من الاعتماد على النفط بشكل كامل الذي يجعل من اقتصاد العراق مترنحًا وغير مضمون.

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