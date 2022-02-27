2022/02/27 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للجودو، الأحد، "تعليق" الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين ومنصبه كسفير للاتحاد، ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا.

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