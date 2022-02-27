تصريح عنصري لمراسل امريكي..اوكرانيا اكثر تحضرا من العراق وافغانستان

2022/02/27 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اشعل مراسل شبكة سي بي أس نيوز الامريكية ردود الافعال الغاضبة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما قال على الهواء مباشرة إن “الحرب على اوكرانيا لايمكن مقارنتها بالحروب في العراق وافغانستان لان الدولة الواقعة في اوروبا الشرقية اكثر تحضرا” بحسب زعمه.وذكرت صحيفة نيويورك بوست في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، […]

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