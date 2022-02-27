أربع هزائم متتالية تضع بيلسا خارج أسوار ليدز يونايتد

2022/02/27 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ليدز يونايتد رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مارسيلو بيلسا، من منصبه بعد الهزيمة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي واهتزاز شباكهم بـ 17 هدفا.وأشرف بيلسا على إدارة ليدز يونايتد لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، حيث تولى تدريب الفريق الإنجليزي عندما كان في الدرجة الأولى في يونيو 2018 […]

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