الخطوط الجوية العراقية تعلن عن تعليمات جديدة للمسافرين إلى لبنان

2022/02/27 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، عن تعليمات جديدة للمسافرين إلى لبنان.

وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية اصدرت تعليمات جديدة للراغبين بالسفر الى لبنان"، مبينة ان "هذه التعليمات سيتم إعتمادها إعتبارا من الاول من آذار المقبل".

وأضاف ان "التعليمات تضمنت:

1.



التسجيل على المنصة الألكترونية moph pass الخاصة بوزارة الصحة عبر الموقع https://pass.moph.cov.lb للحصول على تصريح الدخول.

2.



اجراء فحص (pcr) خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة مع الزامية وجود رمز (QR) ضمن الفحص.

الاستثناءات

1.



يستثنى من فحص (pcr) المسافر الذي تلقى الجرعة الثانية أو الثالثة من اي لقاح 19-covid.

2.



يستثنى من فحص (pcr) المسافر ممن غادر الأراضي اللبنانية ويود العودة اليها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

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