شاهد.. خدمات متنوعة قدمتها العتبة الحسينية للصم في زيارة الامام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت العتبة الحسينية المقدسة حزمة من

الخدمات لعموم الزائرين ولفئة الصم

خصوصا خلال زيارة ذكرى استشهاد الامام

موسى بن جعفر (عليه السلام).

وقال مدير مركز الامام الحسين (عليه

السلام) التخصصي للصم باسم ال

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