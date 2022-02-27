شرطة ميسان: اعتقال متهم بجريمة قتل وسط مدينة العمارة

2022/02/27 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الأحد، تفاصيل جريمة قتل حدثت بالقرب من

(مطعم وكافيه الشناشيل) في وقت سابق وسط

مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "مفارز قسم مكافحة

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