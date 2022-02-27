تعليمات جديدة للراغبين بالسفر إلى لبنان

2022/02/27 | 15:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الأحد، تعليمات جديدة صادرة من المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بشأن الراغبين بالسفر إلى لبنان.وتضمنت التعليمات التي سيتم تطبيقها بدءاً من مطلع الشهر المقبل وفق الشركة، “إجراء فحص كورونا خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة مع الزامية وجود رمز QR ضمن الفحص”.

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