غياب التحليلات الاستراتيجية و غلبة الاحاسيس حول الحرب الاوكرانية. ما الذي يحصل و قد يحصل؟ (1) - هشام عقراوي

2022/02/27 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_عقراوي المتابع لما يحصل في أوكرانيا حاليا و العالم حول الحرب الدائرة في أوكرانيا و انقسام العالم الى قطبين يرى بشكل واضح تغلب العاطفة و الاحاسيس على أغلبية التحيلات و الاوضح هو أنعدام الموضوعية و الاستقلالية في الاعلام الغربي أيضا بعد أن كان هذا الانعدام مقتصرا على اعلام الدول الشرقية و من بينها روسيا.



هذا الانقسام أدى الى ضياع الحقيقة حول هذه الحرب و خاصة في هذا العصر الذي فيه تحولت مواقع التواصل ا ......





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