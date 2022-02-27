2022/02/27 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ملهم_الملائكة القطار الذي أنشأه البريطانيون في العراق بعد "استعماره" بقي بخطوطه الحديد يخدم العراقيين حتى اليوم، ومنذ انتقال الفرقة الثامنة بشكل نهائي إلى قاطع البصرة، بتُّ أعود من اجازتي إلى مقر اللواء غالباً بالقطار، وفي القطار قصص.المحطات دائما مساحات الفراق واللقاء، فهي مسارح لوداعات حزينة ولقاءات مفرحة لا نهاية لها، حيث الأهل يودعون بنيهم المسافرين لرحلات الدراسة خارج البلد، والأهل والأقرباء يودعون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار البصرة الذي تكرهه الزوجات! - ملهم الملائكة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار البصرة الذي تكرهه الزوجات! - ملهم الملائكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).