برهم صالح: الامام الكاظم نصر مبادئ الحق والعدالة ورفض الظلم والاضطهاد

2022/02/27 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدَّم رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الأحد، التعازي بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقال صالح، في بيان: “أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)”.

وأوضح، أن “المناسبة عظيمة لاستلهام المُثل العليا التي ضحى من أجلها الإمام الكاظم وآل بيته الأطهار، وتحمّل الصعاب بالصبر والإصرار على نصرة مبادئ الحق والعدالة والإنسانية ورفض الظلم والاضطهاد” .

وتابع، “نُحيّي الجموع المليونية الحاشدة الزائرة لمرقده الشريف في الكاظمية المُقدسة، ونشدُّ على يد مواكب العزاء والقائمين على خدمة الزائرين، وقواتنا المسلحة التي بذلت جهوداً كبيرة في تأمين وحماية الزائرين، ونسأل الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ العراقيين ويحمي بلدنا من كل سوء ومكروه”.

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