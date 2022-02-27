‎الاسدي يعزي بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 16:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس كتلة السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الاحد، التعازي بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).وقال الاسدي في بيان، إنه “في ذكرى شهادة الامام الكاظم عليه السلام نحيي جموع الزاحفين الى الكاظمية المشرفة على وقفتهم التاريخية”.وأضاف “نؤكد بأن هذه الملايين هي الضمانة الوطنية لاستمرار نهج الائمة وقاعدة الثورة والقوة والارادة الصلبة في مسيرة […]

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