القبض على 4 متهمين وإحباط محاولة خرق لأحد أنابيب النفط في النهروان شرقي بغداد

2022/02/27 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاحد، إلقاء القبض على أربعة متهمين وإحباط محاولة خرق لأحد أنابيب النفط في ناحية النهروان شرقي بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بمتابعة وإشراف مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، فوج شرطة النفط الرابع يحبط محاولة فاشلة لعصابات تهريب النفط ومشتقاته في ناحية […]

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