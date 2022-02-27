دولة القانون: أين شعار “لا شرقية ولا غربية” من لقاء الحلبوسي بأردوغان؟

2022/02/27 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاحد، لقاءات تحالف السيادة بالرئيس التركي تناقضا في شعار “لاشرقية ولاغربية” الذي ينادي به التحالف الثلاثي.وقال جدعان لـوكالة /المعلومة/ إن “التحالف الثلاثي اعتمد مبدأ الاغلبية السياسية وكان شعاره لاشرقية ولاغربية، لكن لقاء محمد الحلبوسي مع الرئيس التركي بحضور مدير مخابراته يدل على تغلغل تركي […]

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