اجراء فوري لانقاذ سد حدودي شرق العراق

2022/02/27 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد، عن اجراء فوري لانقاذ سد حدودي شرق البلاد.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "كوادر الموارد المائية وضمن خطة انقاذ سد مندلي من الترسبات الطينية التي التهمت 90% من قدرته على خزن المياه شرعت بحفر مبزل لتجميع ما تبقى من المياه ودفعها خارج السد في محاولة لاعطاء المجال امام فرق ازالة الالغام في وزارة الدفاع لتمشيط باطن السد".

واضاف ان "حفر مبزل في وسط باطن سد مندلي هو اجراء فوري ياتي لتسريع وتيرة العمل لانقاذ السد وفق ما خطط له من مراحل متوقعا بان يبدا فريق ازالة الالغام عملها ثم تليه مرحلة دخول فرق الموارد المائية لرفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية لاحياء باطن السد من خلال زيادة قدرته على خزن المياه والتي تصل الى 3 مليون م3".

واشار الى ان "وضع المياه في المدن الحدودية شرق العراق ومنها مندلي صعب وحرج لغاية والسيول كانت دون مستوى الطموح حتى ان الابار الارتوازية بدات بالنضوب الفعلي في الاسابيع الماضية في اشارة الى صعوبة الوضع مؤكدا بان اعادة احياء السد من جديد وانهائه خلال فترة وجيزة ربما تساعد في خزن اي سيول قادمة خلال الاسابيع المقبلة".

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