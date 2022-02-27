طلبة عراقيون يتمكنون من مغادرة أوكرانيا

2022/02/27 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن تمكن طلبة عراقيين من مغادرة أوكرانيا.

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وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف، في بيان مقتضب تلقاه "ناس"، (27 شباط 2022)، "وصول ثلاثة طلبة عراقيين إلى سفارة العراق في رومانيا من أوكرانيا".

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