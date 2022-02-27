اعتقال متهم بجريمة قتل في ميسان

2022/02/27 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد ، تفاصيل جريمة قتل حدثت بالقرب من (مطعم وكافيه الشناشيل) ، في وقت سابق وسط مدينة العمارة .وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “مفارز قسم مكافحة الإجرام/ شعبة مكافحة إجرام حطين ومركز شرطة حطين بالاشتراك مع قوة من خلية الصقور ، […]

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