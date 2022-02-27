الاتحاد الأوروبي عن الانتخابات العراقية: دورنا تقديم المقترحات وليس التدخل

2022/02/27 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مقترحات بشأن الانتخابات في العراق، مرجحة اسباب تأخيرها الى تشكيل الحكومة.وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق فيولا فون كرامون، خلال مؤتمر صحفي إن “العنف الانتخابي والتخريف اللذين تعرضت لهما بعض المرشحات يجب إدانتهما وحلّهما وفق الأطر القانونية”، مبينة أن “هناك فصلا كاملا من …

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