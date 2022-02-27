التجارة تعلن خطتها لزيادة عدد الوجبات المجهزة للمواطنين لكبح ارتفاع الأسعار

2022/02/27 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن خطتها للعام المقبل لزيادة عدد الوجبات المجهزة للمواطنين عبر البطاقة التموينية للحيلولة، دون ارتفاع الاسعار.وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى الشركات المهمة المسؤولة على عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية والتعامل مع المواد الغذائية من …

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