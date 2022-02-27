صالح يعزي بوفاة الإمام الكاظم

2022/02/27 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، التعازي في ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.وذكر صالح في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، (27 شباط 2022)، “اتقدم بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، وهي مناسبة عظيمة لاستلهام المُثل …

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