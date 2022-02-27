المرور تعلن إعادة افتتاح 90% من طرق بغداد

2022/02/27 | 16:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهاء مراسم زيارة الإمام الكاظم (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، عن افتتاح 90% من الطرق في بغداد بعد قرب انتهاء زيارة الإمام الكاظم.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير، إن "مديرية المرور أعادت افتتاح الطرق المغلقة في جانب الرصافة بنسبة 90% والمتبقي سيعاد افتتاحها تباعًا".

وأضاف أنّ "جانب الكرخ شهد أيضًا إعادة افتتاح الطرق المغلقة باستثناء القريبة من مدينة الكاظمية المقدسة التي ما زالت تشهد توافد الزائرين إليها التي من المرجح افتتاحها في الساعات المقبلة"، مقدمًا شكره لـ"جميع الأجهزة الأمنية وللعتبة الكاظمية المقدسة للتعاون في إنجاح الزيارة".

وأعلنت العتبة الكاظمية المقدسة في وقت سابق نجاح مراسم زيارة الإمام الكاظم بمشاركة أكثر من 10 ملايين زائر.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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