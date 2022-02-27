أدى لخسارة إيران ثلث تجارتها سابقًا.. ماذا يعني استبعاد روسيا من نظام “سويفت”؟

2022/02/27 | 16:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتطلع دول العالم والتجار والبنوك تنفيذ قرار باتفاق اميركي اوروبي لاستبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” وهو نظام يمثل “سلك” يربط بنوك العالم مع بعضها عبر القارات، لتسهيل الحوالات المالية والتجارية بين الشركات والدول المختلفة.

وجاء في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما نيتهم “عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي سويفت”، مبينين أن النية هي “زيادة عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي”.

وسيصعب هذا القرار على روسيا عملياتها التجارية مع دول العالم المختلفة خصوصا وانها تعتمد هذا النظام للحصول على حوالاتها المالية من دول العالم جراء النفط والغاز الذي تصدره روسيا.

وتوجد بدائل اخرى لهذا النظام الا انها اكثر تخلفًا واكثر صعوبة وكلفة.

وسبق وان تم عزل دولة واحدة فقط من هذا النظام وهي ايران في عام 2012، مما كلفها حوالي 30% من تجارتها الخارجية.

وتطرح تساؤلات عن كيفية تأثير هذا الامر على العمليات التجارية بين العراق وروسيا، حيث تجاوزت العمليات التجارية بين العراق وروسيا المليار دولار، فيما تبلغ استثمارات الشركات الروسية في العراق ولاسيما في النفط اكثر من 13 مليار دولار.

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