2022/02/27 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع شخص تعرض لصعق كهربائي بعد تسلقه برج ضغط عالي بنينوى

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