2022/02/27 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجالية الاوكرانية تنظم تظاهرة في أربيل ضد العدوان الروسي (فيديو) - عاجل

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