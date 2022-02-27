بوتين يأمر قوات بلاده النووية بالتأهب رداً على تهديدات الناتو

2022/02/27 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، قوات بلاده النووية بالتأهب رداً على تهديدات الناتو.

وفي وقت سابق، أجتمعت دول حلف الناتو لمناقشة حرب روسيا واوكرانيا، وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة الناتو أن قادة دول الحلف يدينون العملية الروسية في أوكرانيا، ويدعون موسكو لسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وقالوا في البيان: "سنواصل تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا بينما تواصل الدفاع عن نفسها، وندعو الآخرين للقيام بالخطوة ذاتها".

وأضاف الناتو أنه بدأ بالعمل بالخطط الدفاعية "للتعامل مع الحالات الطارئة وحماية أراضي الحلف".

وأكد أنه سيخرج بالاستنتاجات الضرورية في ما يخص استراتيجيته للردع والدفاع على خلفية الأعمال الروسية في أوكرانيا.

ووصف زعماء الناتو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "أكبر خطر على الأمن الأوروبي والأطلسي".

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