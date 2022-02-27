2022/02/27 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمراً باستنفار قوات “الردع النووي”، وذلك رداً على ما وصفه بـ “الخطوات العدائية” لمسؤولي الغرب.أوامر الرئيس الروسي، جاءت خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ […]

ظهرت المقالة رداً على مسؤولي الغرب..



بوتين يستنفر قوات “الردع النووي” أولاً على ايرث نيوز.

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